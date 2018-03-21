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Пімахову звільнили з посади першого заступника голови ДМС

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 13:10
Фото: Діна Пімахова (facebook.com/osce.odihr)
Фото: Діна Пімахова (facebook.com/osce.odihr)

Пімахова пішла з посади за власним бажанням

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника керівника Державної міграційної служби (ДМС) Діну Пімахову. Про це РБК-Україна сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Так, звільнили за власним бажанням", - сказав Розенко.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва у вівторок, 20 березня, відмовив адвокату Пімахової в скасуваннї арешту майна, вилученого з її кабінету та приймальні. Наголошується, що це майно було вилучено при обшуку 24 січня цього року. Арешт накладений постановою Солом'янського суду Києва від 1 лютого 2018 року.

Як відомо, детективи Національного антикорупційного бюро 24 січня провели обшуки не тільки за місцем проживання Пімахової, але і в її робочому кабінеті та приймальні.

За версією НАБУ, Діна Пімахова на посаді першого заступника голови Державної міграційної служби, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими в даний час особами, розробила злочинну схему, яка полягає в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства посвідки на постійне проживання в Україні, а також незаконної видачі їм паспортів та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

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Теги: Кабінет Міністрів України, ГМС
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