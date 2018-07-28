Пилоты авиакомпании Iraqi Airways устроили драку во время полета

Самолет Iraqi Airways в это время находился на высоте более 11 тыс. км

Во время полета самолета компании Iraqi Airways, который проходил на высоте более 11 тыс. метров, пилоты устроили драку. На борту самолета в это время находились около 160 пассажиров, передает CBS News.

Отмечается, что самолет выполнял рейс из Ирана и направлялся в Ирак. Когда между пилотами возник конфликт, переросший в драку, авиасудно находилось на высоте 37 тыс. футов (это почти 11,3 км). В самолете в это время находилось 157 пассажиров.

В результате драки была повреждена кабина пилотов. Чтобы остановить конфликт пришлось вмешаться охранникам на борту самолета.

Министерство транспорта Ирака начало расследование по факту инцидента. Пилотов отстранили от работы.

Как сообщало РБК-Украина 25 июля 2018, ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 600 рейсов в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Причиной стали забастовки пилотов и бортпроводников. Забастовка, который длился в течение 25 и 26 июля коснулся 100 тыс. пассажиров авиакомпании.

Ранее, 21 июля, суд в Польше приговорил к условному лишению свободы российского пилота, обвиняемого в нарушении воздушного пространства страны во время визита Папы Римского.