Пілоти авіакомпанії Iraqi Airways влаштували бійку під час польоту

Літак Iraqi Airways в цей час перебував на висоті понад 11 тис. км

Під час польоту літака компанії Iraqi Airways, що відбувався на висоті більше 11 тис. метрів, пілоти влаштували бійку. На борту літака в цей час перебували майже 160 пасажирів, передає CBS News.

Зазначається, що літак виконував рейс з Ірану та прямував в Ірак. Коли між пілотами виник конфлікт, що переріс у бійку, авіасудно перебувало на висоті 37 тис. футів (це майже 11,3 км). У літаку в цей час перебувало 157 пасажирів.

Внаслідок бійки було пошкоджено кабіну пілотів. Аби зупинити конфлікт довелося втрутитися охоронцям на борту літака.

Міністерство транспорту Іраку розпочало розслідування за фактом інциденту. Пілотів відсторонили від роботи.

Як повідомляло РБК-Україна 25 липня 2018 року, ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії. Причиною стали страйки пілотів та бортпровідників. Страйк, що тривав протягом 25 та 26 липня торкнувся 100 тисяч пасажирів авіакомпанії.

Раніше, 21 липня, суд у Польщі засудив до умовного позбавлення волі російського пілота, обвинуваченого у порушенні повітряного простору країни під час візиту Папи Римського.