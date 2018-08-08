Пилотов ВВС Испании отстранили от полетов над странами Балтии

Пилоты отстранены до выяснения всех обстоятельств случайного пуска ракеты над Эстонией

После случайного запуска ракет истребителем пилотов Военно-воздушных сил Испании отстранили от полетов над странами Балтии. Об этом сообщает издание Postimees.

Указано, что пилотов отстранили до выяснения всех обстоятельств случайного пуска ракеты над Эстонией. Министр обороны Эстонии Юри Луйк подчеркнул, что патрулировать небо Балтии будут португальские военные.

"Вместо истребителей Испании патрулировать небо Балтии будут португальские военные", - отметил Луйк и добавил, что сожалеет о случившемся.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 7 августа самолет ВВС Испании Eurofighter ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух". По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Установить ее местоположение на данный момент не удалось. Инцидент произошел в 15:44 по местному времени рядом с городом Отепя, над территорией для проведения военных учений.

Отмечалось, что силы обороны Эстонии начали расследование инцидента и поисковую операцию. Самолет, который выпустил ракету, вернулся на авиабазу.

Добавим, что на шведском острове Бьорк вечером 5 августа вспыхнул пожар в результате запуска сигнальной ракеты неизвестными.