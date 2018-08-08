Пілотів ВПС Іспанії відсторонили від польотів над країнами Балтії

Пілоти відсторонені до з'ясування всіх обставин випадкового пуску ракети над Естонією

Після випадкового запуску ракет винищувачем пілотів Військово-повітряних сил Іспанії відсторонили від польотів над країнами Балтії. Про це повідомляє видання Postimees.

Вказано, що пілотів відсторонили до з'ясування усіх обставин випадкового пуску ракети над Естонією. Міністр оборони Естонії Юрі Луйк підкреслив, що патрулювати небо Балтії будуть португальські військові.

"Замість винищувачів Іспанії патрулювати небо Балтії будуть португальські військові", - зазначив Луйк і додав, що шкодує про те, що трапилося.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 7 серпня літак ВПС Іспанії Eurofighter помилково випустив під час польоту бойову ракету класу "повітря-повітря". За попередніми даними, ракета з вибуховою речовиною впала у 40 км на північ від міста Тарту. Встановити її місце розташування на даний момент не вдалося. Інцидент стався о 15:44 за місцевим часом поряд з містом Отепя, над територією для проведення військових навчань.

Зазначалося, що сили оборони Естонії почали розслідування інциденту і пошукову операцію. Літак, що випустив ракету, повернувся на авіабазу.

Додамо, що на шведському острові Бьорк увечері 5 серпня спалахнула пожежа у результаті запуску сигнальної ракети невідомими.