Пілоти ЗСУ можуть літати на F-16 через три місяці, - директор ПС Нацгвардії США

Навчання польотів на винищувачах F-16, що проходять у Сполучених Штатах Америки (США), перша група українських пілотів може пройти підготовку на цих літаках вже до кінця року. При цьому виконувати бойові завдання на них льотчики ЗСУ зможуть пізніше.

Про це заявив директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Українські пілоти, як очікується, до жовтня прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні.

Як зазначив Ло, льотчиків ЗСУ перевіряють на знання англійської мови, а також залежно від їхньої кваліфікації та досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання у США протягом трьох місяців.

"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", - заявив він.

Директор ПС Нацгвардії США додав, що з метою успішності за програмою їхнього навчання деякі інші зобов'язання з підготовки міжнародних пілотів, ймовірно, будуть перенесені - щоб вивести Україну на перше місце.

Передача F-16 Україні та навчання пілотів

Нагадаємо, низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилася провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зі свого боку США також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії у штаті Арізона.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії та Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що частина українських пілотів, яка проходить навчання у Данії, готова розпочати льотні тренування.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців.