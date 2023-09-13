Пилоты ВСУ могут летать на F-16 через три месяца, - директор ВС Нацгвардии США

Проходящие в Соединенных Штатах Америки (США) обучение полетам на истребителях F-16 первая группа украинских пилотов может пройти подготовку на этих самолетах уже до конца года. При этом выполнять боевые задания на них летчики ВСУ смогут позже.

Об этом заявил директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло, передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Украинские пилоты, как ожидается, до октября прибудут в Штаты на базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне.

Как отметил Ло, летчиков ВСУ проверяют на знание английского языка, а также в зависимости от их квалификации и опыта работы с истребителями они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев.

"Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", - заявил он.

Директор ВС Нацгвардии США добавил, что с целью успевания по программе их обучения некоторые другие обязательства по подготовке международных пилотов, вероятно, будут перенесены - чтобы вывести Украину на первое место.

Передача F-16 Украине и обучение пилотов

Напомним, ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласился провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Со своей стороны США также подтвердили начало обучения в октябре на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Речь идет о помощи со стороны Нидерландов, Дании и Норвегии, которые готовы передать по меньшей мере 61 истребитель.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, готова начать летные тренировки.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.