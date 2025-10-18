Пілоти "Сігнума" показали, як вразили ТОС "Сонцепьок" на Лиманському напрямку

Українські військові повідомили про нічне перехоплення на Лиманському напрямку, під час якого ворог намагався застосувати реактивну систему залпового вогню ТОС "Сонцепьок".

За їхніми словами, противник розгорнув позицію, але отримав оперативну відповідь українських підрозділів.

Спершу по позиціях ворога було нанесено удари "бомберами", через що противник був змушений залишити позицію. Коли ворог намагався відійти, його виявили FPV-пілоти батальйону SIGNUM.

За повідомленням військових, кумулятивним влученням було пошкоджено двигун ракети, яка згодом здетонувала.

Хоча ТОС не був повністю знищений, українські захисники підтвердили, що ліс та контрольовані території залишаються під їхньою обороною.

Військові підкреслили, що операція є прикладом скоординованої роботи, швидкої реакції та професіоналізму підрозділів, які тримають ворога під постійним наглядом.