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Пілоти роти ударних БпЛА "Фаворит" ліквідували прорив ДРГ на Лиманському напрямку, - Перч

Вівторок 15 квітня 2025 11:13
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Пілоти роти ударних БпЛА "Фаворит" ліквідували прорив ДРГ на Лиманському напрямку, - Перч Фото: пілоти роти ударних БпЛА "Фаворит" ліквідували прорив ДРГ на Лиманському напрямку
Автор: Олександр Мороз

Пілоти роти ударних БпЛА "Фаворит" успішно відбили спробу прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Лиманському напрямку та знищили супротивника у стрілецькому бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар командира підрозділу Дениса Перча.

"На Лиманському напрямку був прорив углиб нашої оборони групи піхоти - диверсійної групи спецпризначенців, які підійшли впритул до наших аеророзвідників. Але пілоти роти "Фаворит" вступили в стрілецький бій і знищили спецпризначенців, після чого зачистили місцевість дронами", - повідомив Перч.

Він наголосив, що оператори дронів роти мають підготовку не тільки у сфері аеророзвідки, а й вогневу підготовку, що дає змогу ефективно діяти в ближньому бою в разі потреби.

"Наші пілоти - це люди з досвідом служби і в піхоті, і в розвідці. Тому, коли ворог наближається впритул, у нас є навички стрілецького бою і ми можемо дати відсіч", - додав командир.

Раніше рота "Фаворит" також знищила три ворожі БМП під час спроби штурму на Торецькому напрямку.

Зараз рота "Фаворит" розширюється, відкрито вакансії для пілотів та інженерів безпілотних авіаційних комплексів. Рота набирає рекрутів через офіційний сайт і сторінки в соціальних мережах.

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