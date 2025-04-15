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Пилоты роты ударных БпЛА "Фаворит" ликвидировали прорыв ДРГ на Лиманском направлении, - Перч

Вторник 15 апреля 2025 11:13
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Пилоты роты ударных БпЛА "Фаворит" ликвидировали прорыв ДРГ на Лиманском направлении, - Перч Фото: пилоты роты ударных БпЛА "Фаворит" ликвидировали прорыв ДРГ на Лиманском направлении
Автор: Александр Мороз

Пилоты роты ударных БпЛА "Фаворит" успешно отбили попытку прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы на Лиманском направлении и уничтожили противника в стрелецком бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий командира подразделения Дениса Перча.

"На Лиманском направлении был прорыв вглубь нашей обороны группы пехоты – диверсионной группы спецназовцев, которые подошли вплотную к нашим аэроразведчикам. Но пилоты роты "Фаворит" вступили в стрелецкий бой и уничтожили спецназовцев, после чего зачистили местность дронами", – сообщил Перч.

Он подчеркнул, что у операторов дронов роты есть подготовка не только в сфере аэроразведки, но и огневая подготовка, что позволяет эффективно действовать в ближнем бою в случае необходимости.

"Наши пилоты – это люди с опытом службы и в пехоте, и в разведке. Поэтому, когда враг приближается вплотную, у нас есть навыки стрелецкого боя и мы можем дать отпор", – добавил командир.

Ранее рота "Фаворит" также уничтожила три вражеских БМП во время попытки штурма на Торецком направлении.

Сейчас рота "Фаворит" расширяется, открыты вакансии для пилотов и инженеров беспилотных авиационных комплексов. Рота набирает рекрутов через официальный сайт и страницы в социальных сетях.

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