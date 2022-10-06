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Пілоти німецького лоукостера Eurowings розпочали страйк: сотні рейсів можуть скасувати

Фото: пілоти німецького лоукостера Eurowings розпочали страйк (wikidata.org)
Автор: Артур Родивилов

Пілоти німецької авіакомпанії Eurowings оголосили одноденний страйк. Перевізник прогнозує, що через це буде скасовано близько половини рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Компанія виконує в середньому близько 500 польотів на день та перевозить від 50 до 70 тисяч пасажирів до міст Німеччини та інших країн Європи.

Пілотів закликав оголосити страйк профспілка Vereinigung Cockpit. З такою пропозицією до співробітників Eurowings, яка є дочірньою компанією Lufthansa, організація звернулася після невдалих переговорів із роботодавцем щодо тарифної угоди, що регулює умови праці.

Профспілка вимагала покращити робочі умови для пілотів, висуваючи як основну вимогу розвантаження співробітників, наприклад, шляхом зменшення польотного часу.

Водночас компанія Eurowings розкритикувала страйк, вважаючи такі дії надмірними та безвідповідальними.

Нагадаємо, в липні в Італії через великий страйк було скасовано 550 державних та міжнародних авіарейсів.

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