Из-за забастовки в Италии отменили сотни рейсов
В Италии из-за крупной забастовки были отменены 550 национальных и международных авиарейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Сообщается, что в забастовке приняли участие сотрудники авиакомпаний Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea и рекрутинговой компании CrewLink.
В частности, в Риме в аэропорту Фьюмичино было отменено около сотни рейсов, в Чампино - около 10 национальных и международных рейсов. В Милане в общей сложности отменили более 150 рейсов, Бергамо - 27, Турине - 17, Венеции - 29, Болонье - 40, Неаполе - 80.
Забастовка связана с борьбой профсоюзов за улучшение условий труда, повышение уровня заработных плат, а также за большее количество выходных и больничных дней.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за массовых забастовок летом в Европе могут отменить более 10 000 летних рейсов в Бельгии, Португалии, Франции, Италии, Испании и других странах.
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