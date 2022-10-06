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Пилоты немецкого лоукостера Eurowings начали забастовку: сотни рейсов могут отменить

Фото: пилоты немецкого лоукостера Eurowings начали забастовку (wikidata.org)
Автор: Артур Родивилов

Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings объявили однодневную забастовку. Перевозчик прогнозирует, что по этой причине будет отменено около половины рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Компания выполняет в среднем около 500 полетов в день и перевозит от 50 до 70 тысяч пассажиров в города Германии и других стран Европы.

Пилотов призвал объявить забастовку профсоюз Vereinigung Cockpit. С таким предложением к сотрудникам Eurowings, которая является дочерней компании Lufthansa, организация обратилась после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда.

Профсоюз требовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая в качестве основного требования разгрузку сотрудников, например, за счет уменьшения полетного времени.

Вместе с тем компания Eurowings раскритиковала забастовку, посчитав такие действия чрезмерными и безответственными.

Напомним, в июле в Италии из-за большой забастовки были отменены 550 государственных и интернациональных авиарейсов.

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