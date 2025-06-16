Пілота літака Air India назвали героєм, бо в останні хвилини життя він врятував сотні людей

Пасажирський літак впав на житлову зону

Пасажирський літак впав 12 червня в житловій зоні у районі Мегхані. За повідомленнями ЗМІ - на дах гуртожитку медичного коледжу. На борту було 230 пасажирів, 10 членів екіпажу та 2 пілоти. Вижив всього один пасажир.

Згодом стало відомо, що це не єдині жертви авіатрощі. У житловому комплексі для персоналу цивільної лікарні в Мегані Нагар під час рятувальних робіт було знайдено ще 75 тіл. Загальна кількість загиблих - 316 людей.

Жертв могло бути у рази більше

Капітан літака Air India Суміт Сабхарвал повідомив про проблему з літаком майже одразу після зльоту, але шансів врятувати пасажирів вже не було.

У нього та другого пілота Клайва Кундера була ледве одна хвилина до того, як двигуни втратили потужність і вони почали падати на землю.

Величезний пасажирський літак прямував до медичного коледжу та цивільної лікарні BJ, а ще - до великої житлової вулиці з будинками. І капітан встиг вивернути штурвал так, щоб літак не впав на житлові будинки.

Шасі літака та задня частина зачепила гуртожиток для студентів-медиків, які працювали у лікарні. І згодом рятувальники знайшли там тіла загиблих.

Також літак зачепив два поверхи занедбаної чотирьох поверхової військової будівлі. Але житлові будинки поруч вціліли й мешканці цього району вважають тепер капітана Сабхарвала героєм.

"Завдяки пілоту капітану Сабхарвалу ми вижили, він герой. Саме завдяки йому ми живі. Він побачив зелений простір поруч з нами, і саме туди він спрямував", - розповів 28-річний Джаханві Раджпут.

"Якби цей літак впав на наш житловий район, жертв було б на сотні більше", - додала мати двох дітей, 50-річна Чанкал Бай.

Вже відомо, що прямо за траєкторією падіння літака був житловий будинок, в якому проживає щонайменше 18 сімей.

"Будівля тряслася. Ми були дуже налякані. На вулиці був хаос, вогонь та дим. Ще б трошки й ми б усі тут загинули. Пілот нас врятував. Ми завжди хвилювалися, що це може статися, бо літаки тут летять дуже низько", - розповіла 48-річна Гіта Патні.

Цей квартал пілот дивом врятував від смерті (фото: Ден Чаріті)

Що відомо про капітана літака

Суміту Сабхарвалу було 56 років. Він жив у передмісті Повай міста Мумбаї разом з 82-річним батьком.

За декілька днів до свого трагічного рейсу, Суміт сказав батькові, що планує звільнитися з роботи, щоб піклуватися про нього. Загалом він працював пілотом з 1994 року і налітав понад 8200 годин.

Капітан літака Air India Суміт Сабхарвал (скриншот)

Батько капітана - теж колишній працівник авіації. До пенсії він служив у Генеральному директораті цивільної авіації Індії. Він був приголомшений звісткою, що його син, якій віддав польотам понад 20 років, загинув.