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Пілот середняка Формули-1 пропустить передсезонні тести: перший старт під загрозою

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Сільверстоун, Вівторок 21 лютого 2023 12:18
Пілот середняка Формули-1 пропустить передсезонні тести: перший старт під загрозою Фото: Ленс Стролл зазнав курйозної травми (facebook.com/stroll.lance)
Автор: Антон Федорців

Передсезонна сесія Королівських автоперегонів у Бахрейні відбудеться без гонщика "Астон Мартіна" Ленса Стролла. Він зазнав побутової травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Британська стайня заявила про "невеликий нещасний випадок" на тренуванні канадця. 24-річний пілот травмувався під час велосипедної поїздки.

Стролл, як наслідок, пропустить передсезонні тести Формули-1 в Сахірі 23-25 лютого. Увесь час триденних заїздів команда віддасть новачку Фернандо Алонсо або додатково залучить до сесій когось із резервних пілотів. Під питанням також участь канадського гонщика в першому вікенді сезону-2023.

Якщо Стролл не відновиться до Гран-прі Бахрейну, то за кермо "Астон Мартіна" сяде чемпіон Формули-2 Феліпе Друговіч або чинний чемпіон Формули E Стоффель Вандорн. Водночас участь останнього в тестах малоймовірна через етап "електричної" Формули в ПАР 25 лютого. Щоправда, під час першої гонки сезону F1 у бельгійця графік вільний.

У сезоні-2022 Ленс Стролл набрав 18 очок і фінішував у загальному заліку за межами топ-10. Найкращий результат канадець показав у Сингапурі, завершивши гран-прі на 6-й сходинці. У Кубку конструкторів "Астон Мартін" посів 7-ме місце.

До слова, раніше "Феррарі" показала болід SF23 на прийдешній сезон Формули-1.

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