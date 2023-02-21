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Пилот середняка Формулы-1 пропустит предсезонные тесты: первый старт под угрозой

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Сильверстоун, Вторник 21 февраля 2023 12:18
Пилот середняка Формулы-1 пропустит предсезонные тесты: первый старт под угрозой Фото: Лэнс Стролл получил курьезную травму (facebook.com/stroll.lance)
Автор: Антон Федорцив

Предсезонная сессия Королевских автогонок в Бахрейне состоится без гонщика "Астон Мартина" Лэнса Стролла. Он получил бытовую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Британская конюшня заявила о "небольшом несчастном случае" на тренировке канадца. 24-летний пилот травмировался во время велосипедной поездки.

Стролл, как следствие, пропустит предсезонные тесты Формулы-1 в Сахире 23-25 февраля. Все время трехдневных заездов команда отдаст новичку Фернандо Алонсо или дополнительно привлечет к сессиям кого-нибудь из резервных пилотов. Под вопросом также участие канадского гонщика в первом уикенде сезона-2023.

Если Стролл не восстановится к Гран-при Бахрейна, то за руль "Астон Мартина" сядет чемпион Формулы-2 Фелипе Другович либо действующий чемпион Формулы E Стоффель Вандорн. В то же время участие последнего в тестах маловероятна из-за этапа "электрической" Формулы в ЮАР 25 февраля. Правда, во время первой гонки сезона F1 у бельгийца график свободный.

В сезоне-2022 Лэнс Стролл набрал 18 очков и финишировал в общем зачете за пределами топ-10. Лучший результат канадец показал в Сингапуре, завершив гран-при на 6-й строчке. В Кубке конструкторов "Астон Мартин" занял 7-е место.

К слову, ранее "Феррари" показала болид SF23 на предстоящий сезон Формулы-1.

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