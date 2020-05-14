Пилот Формулы-1 стал самым богатым спортсменом Великобритании

Фото: Льюис Хэмилтон (formula1.com)

Льюис Хэмилтон побил рекорд Дэвида Бекхэма

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал самым богатым действующим спортсменом Великобритании по версии ежегодного рейтинга The Sunday Times Rich List 2020. Об этом сообщается на сайте издания.

В 2019 году гонщик стал шестикратным чемпионом Формулы-1, что позволило ему увеличить свое состояние на 37 млн фунтов - до 224 млн фунтов стерлингов (более 253 млн евро).

Отмечается, что Хэмилтон обошел рекорд, ранее принадлежавший бывшему футболисту Дэвиду Бекхэму, который к моменту завершения карьеры в 2013 году дошел до отметки 200 млн фунтов (более 226 млн евро).

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году за McLaren и в следующем же году выиграл чемпионат. В 2013 гонщик перешел в команду Mercedes, с которой становился чемпионом мира в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. По количеству чемпионских титулов британец уступает только легендарному немцу Михаэлю Шумахеру с семью титулами. Действующий контракт Хэмилтона с командой истекает в конце 2020 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в Формуле-1 до сих пор не стартовал. Предполагается, что первые гонки в 2020 году пройдут в Австрии 5 и 9 июля.

Автор: Вера Олейник