Пілот Формули-1 став найбагатшим спортсменом Великої Британії

Фото: Льюїс Хемілтон (formula1.com)

Льюїс Хемілтон побив рекорд Девіда Бекхема

Пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон став найбагатшим чинним спортсменом Великої Британії за версією щорічного рейтингу The Sunday Times Rich List 2020. Про це повідомляється на сайті видання.

У 2019 гонщик став шестиразовим чемпіоном Формули-1, що дозволило йому збільшити свої статки на 37 млн фунтів - до 224 млн фунтів стерлінгів (більше ніж 253 млн євро).

Зазначається, що Хемілтон обійшов рекорд, який раніше належав колишньому футболістові Девіду Бекхему, який до моменту завершення кар'єри у 2013 році дійшов до позначки 200 млн фунтів (понад 226 млн євро).

Хемілтон дебютував у Формулі-1 у 2007 році за McLaren і в наступному ж році виграв чемпіонат. У 2013 гонщик перейшов в команду Mercedes, з якою ставав чемпіоном світу у 2014, 2015, 2017, 2018 і 2019 роках. За кількістю чемпіонських титулів британець поступається лише легендарному німцеві Міхаелю Шумахеру з сімома титулами. Чинний контракт Хемілтона з командою закінчується в кінці 2020 року.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу сезон у Формулі-1 досі не стартував. Передбачається, що перші гонки у 2020 році пройдуть в Австрії 5 і 9 липня.

Автор: Вера Олейник