Пілот Формули-1 повернеться в пелотон на Гран-прі Сингапуру після операції

26-річний пілот пропустив Гран-прі Італії на початку вересня. Таєць був госпіталізований із апендицитом, а після операції навіть опинився в реанімації.

У Монці Албона вдало замінив Нік де Вріз. Нідерландець класно проявив себе в кваліфікації, а в гонці зумів фінішувати 9-м і приніс два очки "Вільямс". Легендарна стайня у нинішньому сезоні загалом набрала 6 пунктів.

Албон сяде за кермо "Вільямса" на вільних заїздах у п'ятницю. Про всяк випадок, де Вріз перебуватиме в обоймі команди, щоб замінити тайського пілота при виникненні проблем зі здоров'ям.

"Моя підготовка до етапу в Сингапурі трохи відрізнялася від звичної. Але я добре почуваюсь і зробив усе можливе, щоб бути готовим до однієї з найскладніших у фізичному плані гонок сезону. Це може бути складно для мене, я не недооцінюю ситуацію", – зізнався Албон.

Напередодні наразі єдиний новачок сезону-2023 Королівських автоперегонів Піастрі визначився з номером для виступів у Формулі-1. Молодий австралієць обрав цифру 81, під якою виступав у картингу на батьківщині та в молодіжних серіях у Європі.