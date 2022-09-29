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Пилот Формулы-1 вернется в пелотон на Гран-при Сингапура после операции

Фото: Николя Латифи и Алекс Албон (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорцив

Команда Формулы-1 "Уильямс" отрапортовала о восстановлении гонщика Алекса Албона после хирургического вмешательства накануне Гран-при Сингапура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

26-летний пилот пропустил Гран-при Италии в начале сентября. Таец был госпитализирован с аппендицитом, а после операции оказался в реанимации.

В Монце Албона удачно заменил Ник де Вриз. Нидерландец классно проявил себя в квалификации, а в гонке сумел финишировать 9-м и принес два очка "Уильямс". Легендарная конюшня в нынешнем сезоне в общей сложности набрала 6 пунктов.

Албон сядет за руль "Уильямса" на свободных заездах в пятницу. На всякий случай, де Вриз будет находиться в обойме команды, чтобы заменить тайского пилота при возникновении проблем со здоровьем.

"Моя подготовка к этапу в Сингапуре немного отличалась от привычной. Но я хорошо чувствую себя и сделал все возможное, чтобы быть готовым к одной из самых сложных в физическом плане гонок сезона. Это может быть сложно для меня, я не недооцениваю ситуацию", – признался Албон.

Накануне единственный новичок сезона-2023 Королевских автогонок Пиастри определился с номером для выступлений в Формуле-1. Молодой австралиец выбрал цифру 81, под которой выступал в картинге на родине и молодежных сериях в Европе.

К слову, ранее ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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Формула-1