Пілот "Феррарі" втратить десять позицій на старті Гран-прі Саудівської Аравії

Монегаск втратить 10 місць на старті через заміну блоку керувальної електроніки. Для пілота Скудерії цей елемент буде вже третім використаним у сезоні при дозволених двох.

"Ми мали дві проблеми – у неділю вранці та під час гонки. Тепер у нас, сподіваюся, все під контролем. Ми глибоко проаналізуємо те, що сталося. Та оскільки ми маємо тільки дві батареї на сезон, то, на жаль, у Джидді нам доведеться отримати штраф", – заявив бос "Феррарі" Фредрік Вассер.

На стартовому етапі чемпіонату в Бахрейні Леклер не зміг фінішувати через технічні проблеми. На боліді пілота відмовила електроніка. Зламаний блок поставили на машину монегаска між кваліфікацією і гонкою, оскільки перший елемент теж вийшов із ладу.

Раніше "Феррарі" покинув головний конструктор Давід Санчес. Французький фахівець віддав стайні 10 років. Найімовірніше, після вимушеної паузи на "технічний карантин" він приєднається до "Макларена".