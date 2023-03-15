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Пилот "Феррари" потеряет десять мест на старте Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Шарль Леклер завершил сезон-2022 вторым (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Штраф с потерей мест на стартовой решетке второго этапа сезона-2023 в Формуле-1 из-за технических изменений в болиде получит гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Монегаск потеряет 10 мест на старте из-за замены блока управляющей электроники. Для пилота Скудерии этот элемент будет уже третьим использованным в сезоне при разрешенных двух.

"У нас были две проблемы – в воскресенье утром и во время гонки. Теперь у нас, надеюсь, все под контролем. Мы глубоко проанализируем то, что произошло. Но поскольку у нас есть только две батареи на сезон, то, к сожалению, в Джидде нам придется получить штраф", – заявил босс "Феррари" Фредрик Вассер.

На стартовом этапе чемпионата в Бахрейне Леклер не смог финишировать из-за технических проблем. На болиде пилота отказала электроника. Сломанный блок поставили на машину монегаска между квалификацией и гонкой, поскольку первый элемент тоже вышел из строя.

Ранее "Феррари" покинул главный конструктор Давид Санчес. Французский специалист отдал конюшне 10 лет. Скорее всего, после вынужденной паузы на "технический карантин" он присоединится к "Макларену".

К слову, нидерландец Ферстаппен триумфовал на автодроме "Сахир" за рулем "Ред Булла".

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FerrariФормула-1