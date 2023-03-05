Ферстаппен і Перес оформили дубль "Ред Булла" на старті сезону Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

На старті "Феррарі" спробували нав'язати боротьбу "Ред Буллам". Леклер на перших метрах дистанції обійшов Переса, а в першому повороті цей трюк ледь не повторив і Сайнс.

Та надалі ситуація стабілізувалася. Ферстаппен у лідерах швидко наростив відрив, а Леклер на другій позиції не зміг відірватися від Переса. Монегаск із "Феррарі" ще й набагато раніше за мексиканця поїхав у бокси. Більше того, обидва "Ред Булли" обрали на другий відрізок гонки гуму "софт". Натомість усі інші поставили на "хард".

Ферстаппен методично збільшував свою перевагу над рештою пелотону. Після ж швидкого обгону Пересом Леклера увага остаточно перемкнулася на події в межах топ-10. Там головна боротьба спершу розгорнулася між "Мерседесами" (Хемілтон і Расселл) та дуетом із "Астон Мартіна" (Алонсо й Стролл).

Додатковою родзинкою цього протистояння стали технічні проблеми, через які з перегонів на 41-му колі вибув Леклер. Його партнер по команді Сайнс за швидкістю не вражав, тож боротьба середняків перетворилася на битву за подіум. Героєм став Алонсо, який спершу обійшов Хемілтона, а потім і Сайнса.

Дует останніх ледь не оформив ще один розмін, але іспанець втримав "Феррарі" на 4-й позиції. Семиразовий чемпіон натомість залишився п'ятим. Доповнили топ-10 Стролл, Расселл, Боттас ("Альфа Ромео"), Гаслі ("Альпін") і Албон ("Вільямс").

Класифікація Гран-прі Бахрейну-2023: