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Пілот "Феррарі" розібрався зі злочинцями в центрі Мілана: що трапилося

Мілан, Понеділок 04 вересня 2023 11:26
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Пілот "Феррарі" розібрався зі злочинцями в центрі Мілана: що трапилося Фото: Карлос Сайнс на подіумі в Монці (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Гонщик легендарної Скудерії Карлос Сайнс потрапив у неприємний інцидент у середмісті італійської столиці мод, ненадовго опинившись у ролі жертви пограбування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Увечері 3 вересня до 29-річного пілота підійшли двоє невідомих у центрі Мілана. Вони зняли з руки іспанця елітний годинник і намагалися втекти.

Сайнс кинувся за грабіжниками та з допомогою товариша і випадкових перехожих зумів затримати їх. Гонщик повернув дорогий аксесуар і викликав поліцію. Правоохоронці арештували зловмисників і взяли свідчення в зірки автоперегонів.

За даними The Sun, годинник Сайнса коштує орієнтовно 500 тисяч фунтів. Ідеться про одну з моделей швейцарського бренду Richard Mille. Раніше жертвами подібних злочинів стали інші пілоти Формули-1 – Шарль Леклер із "Феррарі" (Richard Mille на 320 тисяч доларів) і Ландо Норріс (Richard Mille на 55 тисяч доларів).

Напередодні Сайнс фінішував третім на Гран-прі Італії після старту з першої позиції. Для іспанця подіум у Монці став першим у нинішньому сезоні. У загальному заліку пілотів він іде на 5-й сходинці.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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