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Пилот "Феррари" разобрался с преступниками в центре Милана: что случилось

Милан, Понедельник 04 сентября 2023 11:26
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Пилот "Феррари" разобрался с преступниками в центре Милана: что случилось Фото: Карлос Сайнс на подиуме в Монце (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Гонщик легендарной Скудерии Карлос Сайнс попал в неприятный инцидент в центре итальянской столицы мод, ненадолго оказавшись в роли жертвы ограбления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Вечером 3 сентября к 29-летнему пилоту подошли двое неизвестных в центре Милана. Они сняли с руки испанца элитные часы и пытались скрыться.

Сайнс бросился за грабителями и с помощью товарища и случайных прохожих сумел задержать их. Гонщик вернул дорогостоящий аксессуар и вызвал полицию. Правоохранители арестовали злоумышленников и взяли показания у звезды автогонок.

По данным The Sun, часы Сайнса стоят ориентировочно 500 тысяч фунтов. Речь идет об одной из моделей швейцарского бренда Richard Mille. Ранее жертвами подобных преступлений стали другие пилоты Формулы-1 – Шарль Леклер из "Феррари" (Richard Mille на 320 тысяч долларов) и Ландо Норрис из "Макларена" (Richard Mille на 55 тысяч долларов).

Накануне Сайнс финишировал третьим на Гран-при Италии после старта с первой позиции. Для испанца подиум в Монце стал первым в нынешнем сезоне. В общем зачете пилотов он идет на 5-й строчке.

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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