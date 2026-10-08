Пільгу можуть забрати через одну зміну: що важливо повідомити ПФУ

Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

За даними Пенсійного фонду, у разі виникнення обставин, які впливають на надання пільг та їхній розмір, пільговик повинен протягом 30 календарних днів подати до ПФУ нову заяву.

Зокрема, повідомити Фонд потрібно у разі зміни складу членів сім'ї, на яких поширюється пільга. Це може статися, наприклад, після одруження, розлучення, народження дитини або смерті члена домогосподарства.

Також важливо повідомити про зміну місця проживання. Пільги можуть надаватися як за зареєстрованим, так і за фактичним місцем проживання, однак при переїзді необхідно внести відповідні зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Зробити це потрібно протягом 30 днів.

Окремо ПФУ наголошує на необхідності повідомляти про зміну переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання. Наприклад, якщо людина перестала користуватися певною послугою або перейшла з централізованого опалення на індивідуальне, ці дані потрібно актуалізувати.

Можуть змінитися і персональні дані

Пільговик також має повідомити Пенсійний фонд про зміну персональних даних та інших відомостей, які містяться в реєстрах. За роз'ясненням ПФУ, звернутися потрібно протягом 30 календарних днів із дня виникнення відповідних змін.

Це важливо, оскільки право на пільгу та її своєчасне надання значною мірою залежать від актуальності інформації в державних реєстрах.

Що буде, якщо не повідомити про зміни

Якщо обставини, які впливають на пільгу, змінилися, але інформацію не оновили, ПФУ може здійснити перерахунок. У разі виникнення обставин, через які пільга більше не може надаватися, її виплату припиняють із місяця, що настає за місяцем настання відповідної події.

Тому після переїзду, зміни складу сім'ї, переліку комунальних послуг або інших важливих обставин краще не чекати автоматичного оновлення даних, а самостійно повідомити Пенсійний фонд.

Як повідомити Пенсійний фонд

Подати необхідні документи можна кількома способами. Зокрема, пільговик може звернутися особисто до сервісного центру ПФУ, надіслати документи поштою або скористатися електронними сервісами. Зміни щодо місця проживання, наприклад, можна подати онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія".

Таким чином, навіть звичайна зміна місця проживання чи складу сім'ї може вплинути на отримання пільги. Щоб не виникло проблем із виплатами, про такі зміни потрібно повідомляти ПФУ протягом 30 календарних днів.