Льготу могут забрать из-за одного изменения: что важно сообщить ПФУ

О каких изменениях нужно сообщать ПФУ

По данным Пенсионного фонда, в случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер, льготник должен в течение 30 календарных дней подать в ПФУ новое заявление.

В частности, уведомить Фонд следует в случае изменения состава членов семьи, на которых распространяется льгота. Это может произойти, например, после вступления в брак, развода, рождения ребенка или смерти члена домохозяйства.

Также важно сообщить об изменении места жительства. Льготы могут предоставляться как по зарегистрированному, так и по фактическому месту жительства, однако при переезде необходимо внести соответствующие изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Сделать это нужно в течение 30 дней.

Отдельно ПФУ подчеркивает необходимость сообщать об изменении перечня жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления. К примеру, если человек перестал пользоваться определенной услугой или перешел с централизованного отопления на индивидуальное, эти данные нужно актуализировать.

Могут измениться и персональные данные

Льготник также должен уведомить Пенсионный фонд об изменении персональных данных и других сведений, содержащихся в реестрах. Согласно разъяснению ПФУ, обратиться нужно в течение 30 календарных дней со дня возникновения соответствующих изменений.

Это важно, поскольку право на льготу и ее своевременное предоставление в значительной степени зависят от актуальности информации в государственных реестрах.

Что будет, если не сообщить об изменениях

Если обстоятельства, влияющие на льготу, изменились, но информацию не обновили, ПФУ может произвести перерасчет. В случае возникновения обстоятельств, из-за которых льгота больше не может предоставляться, ее выплату прекращают с месяца, следующего за месяцем наступления соответствующего события.

Поэтому после переезда, смены состава семьи, перечня коммунальных услуг или других важных обстоятельств лучше не ждать автоматического обновления данных, а самостоятельно сообщить об этом Пенсионному фонду.

Как сообщить в Пенсионный фонд

Предоставить необходимые документы можно несколькими способами. В частности, льготник может обратиться лично в сервисный центр ПФУ, отправить документы по почте или воспользоваться электронными сервисами. Изменения, связанные с местом жительства, например, можно подать онлайн через вебпортал Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".

Таким образом, даже обычная смена места жительства или состава семьи может повлиять на получение льготы. Чтобы не возникло проблем с выплатами, о таких изменениях нужно уведомлять ПФУ в течение 30 календарных дней.