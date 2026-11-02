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Пільгу на комуналку можуть скасувати: про які зміни треба повідомити ПФУ

05:30 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Щоб не втратити пільгу - потрібно знати важливі правила (Getty Images)

Українці, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, повинні повідомляти Пенсійний фонд України про зміни, що можуть вплинути на право на державну підтримку або її розмір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Про які зміни потрібно повідомити ПФУ

Обов'язок повідомляти про зміни виникає, якщо обставини впливають на призначення пільги або її розмір. У таких випадках необхідно протягом 30 календарних днів подати до Пенсійного фонду нову заяву.

Зокрема, повідомити ПФУ потрібно в таких випадках:

  • Змінився склад сім'ї. Наприклад, людина одружилася або розлучилася, у сім'ї народилася дитина чи помер член домогосподарства, на якого поширювалася пільга.
  • Змінилося місце проживання. Після переїзду необхідно оновити відомості, щоб пільгу нараховували з урахуванням нового місця проживання.
  • Змінився перелік комунальних послуг. Наприклад, домогосподарство перейшло з централізованого опалення на індивідуальне або перестало користуватися певною послугою.
  • Змінилися умови надання послуг. Зокрема, якщо змінився управитель багатоквартирного будинку чи виконавець комунальної послуги або було створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
  • Оновилися персональні дані або документи. Якщо змінилися відомості, внесені до відповідних реєстрів, закінчився строк дії документа, що підтверджує право на пільгу, або людина отримала новий пільговий статус, може знадобитися звернення до ПФУ.
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