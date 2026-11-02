Пільгу на комуналку можуть скасувати: про які зміни треба повідомити ПФУ

Українці, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, повинні повідомляти Пенсійний фонд України про зміни, що можуть вплинути на право на державну підтримку або її розмір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Обов'язок повідомляти про зміни виникає, якщо обставини впливають на призначення пільги або її розмір. У таких випадках необхідно протягом 30 календарних днів подати до Пенсійного фонду нову заяву.
Зокрема, повідомити ПФУ потрібно в таких випадках:
До речі, раніше ми пояснювали, чому пільга на комуналку може зникнути без попередження.
Також РБК-Україна розповідало, яку допомогу можна отримати, якщо вам не призначили пільгу.