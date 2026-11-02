Льготу на коммуналку могут отменить: о каких изменениях нужно сообщить ПФУ

О каких изменениях нужно сообщить ПФУ

Обязанность сообщать об изменениях возникает, если они влияют на назначение льготы или ее размер. В таких случаях необходимо в течение 30 календарных дней подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление.

В частности, уведомить ПФУ следует в следующих случаях: