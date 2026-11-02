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Льготу на коммуналку могут отменить: о каких изменениях нужно сообщить ПФУ

05:30 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Чтобы не потерять льготу - нужно знать важные правила (Getty Images)

Украинцы, получающие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны уведомлять Пенсионный фонд Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на государственную поддержку или ее размер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

О каких изменениях нужно сообщить ПФУ

Обязанность сообщать об изменениях возникает, если они влияют на назначение льготы или ее размер. В таких случаях необходимо в течение 30 календарных дней подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление.

В частности, уведомить ПФУ следует в следующих случаях:

  • Изменился состав семьи. Например, человек вступил в брак или развелся, в семье родился ребенок либо умер член домохозяйства, на которого распространялась льгота.
  • Сменилось место жительства. После переезда необходимо обновить сведения, чтобы льготу начисляли с учетом нового места проживания.
  • Изменился перечень коммунальных услуг. Например, домохозяйство перешло с централизованного отопления на индивидуальное или перестало пользоваться определенной услугой.
  • Изменились условия предоставления услуг. Например, сменился управляющий многоквартирным домом или исполнитель коммунальной услуги либо было создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
  • Обновились персональные данные или документы. Если изменились сведения, внесенные в соответствующие реестры, истек срок действия документа, подтверждающего право на льготу, или человек получил новый льготный статус, может потребоваться обратиться в ПФУ.

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