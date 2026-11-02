Льготу на коммуналку могут отменить: о каких изменениях нужно сообщить ПФУ

Украинцы, получающие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны уведомлять Пенсионный фонд Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на государственную поддержку или ее размер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Обязанность сообщать об изменениях возникает, если они влияют на назначение льготы или ее размер. В таких случаях необходимо в течение 30 календарных дней подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление.
В частности, уведомить ПФУ следует в следующих случаях:
Кстати, раньше мы объясняли, почему льгота на коммуналку может пропасть без предупреждения.
Также РБК-Украина рассказывало, какую помощь можно получить, если вам не назначили льготу.