Льготу на коммуналку могут отменить: о каких изменениях нужно сообщить ПФУ
05:30 02.11.2026 Пн
2 мин
Фото: Чтобы не потерять льготу - нужно знать важные правила (Getty Images)
Украинцы, получающие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны уведомлять Пенсионный фонд Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на государственную поддержку или ее размер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
О каких изменениях нужно сообщить ПФУ
Обязанность сообщать об изменениях возникает, если они влияют на назначение льготы или ее размер. В таких случаях необходимо в течение 30 календарных дней подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление.
В частности, уведомить ПФУ следует в следующих случаях:
- Изменился состав семьи. Например, человек вступил в брак или развелся, в семье родился ребенок либо умер член домохозяйства, на которого распространялась льгота.
- Сменилось место жительства. После переезда необходимо обновить сведения, чтобы льготу начисляли с учетом нового места проживания.
- Изменился перечень коммунальных услуг. Например, домохозяйство перешло с централизованного отопления на индивидуальное или перестало пользоваться определенной услугой.
- Изменились условия предоставления услуг. Например, сменился управляющий многоквартирным домом или исполнитель коммунальной услуги либо было создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
- Обновились персональные данные или документы. Если изменились сведения, внесенные в соответствующие реестры, истек срок действия документа, подтверждающего право на льготу, или человек получил новый льготный статус, может потребоваться обратиться в ПФУ.
Кстати, раньше мы объясняли, почему льгота на коммуналку может пропасть без предупреждения.
Также РБК-Украина рассказывало, какую помощь можно получить, если вам не назначили льготу.