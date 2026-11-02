Льготу на коммуналку могут отменить: о каких изменениях нужно сообщить ПФУ

Фото: Чтобы не потерять льготу - нужно знать важные правила (Getty Images)

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Украинцы, получающие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны уведомлять Пенсионный фонд Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на государственную поддержку или ее размер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.