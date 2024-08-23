Пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла продовжили до весни

Кабінет міністрів продовжив дію тарифі на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час засідання уряду.

"Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що "ця зима буде дуже непростою".

За його словами, "попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики".

Мораторій на підвищення цін на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення. Ухваленими Верховною Радою законом заборонено встановлювати ціни вище, ніж вони були в лютому 2022 року.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на НАК "Нафтогаз України".

Державна компанія "Нафтогаз України" поставляє газ для 12,4 млн споживачів та утримує понад 98% ринку. Ціна для населення складає 7,96 гривень за кубометр.

"Нафтогаз" також продає газ виробникам тепла для населення за ціною 7,42 гривень за кубометр.

Українська влада у Меморандумі з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення. Це відбудеться, "як тільки дозволять умови".