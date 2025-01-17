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Пільговиків зобов'яжуть сплачувати за комуналку: що пропонує уряд

Україна, П'ятниця 17 січня 2025 15:02
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Пільговиків зобов'яжуть сплачувати за комуналку: що пропонує уряд Фото: Пільговики будуть сплачувати за комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону щодо сплати пільговиками за житлово-комунальні послуги. Платежі будуть обов’язковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Зокрема, пропонується визначити, що "пільгові категорії громадян зобовʼязані щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг".

Водночас умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг будуть визначатися у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Проєкт закону

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство соціальної політики України розробило проєкт закону про позбавлення пільг на житлово-комунальні послуги у разі заборгованості.

За даними міністерства, у 2024 році планувалося витратити близько 17,2 млрд гривень на надання пільг та майже 30,3 млрд гривень - на надання субсидій.

За повідомленням Пенсійного фонду України, на 1 серпня 2024 року загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732,9 млн гривень.

У Міністерстві соціальної політики очікують, що кількість отримувачів субсидій та пільг зменшиться у 2025 році. Це відбудеться завдяки заходам щодо підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо.

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Комунальні платежі
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