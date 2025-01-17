ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Льготников обяжут платить за коммуналку: что предлагает правительство

Украина, Пятница 17 января 2025 15:02
UA EN RU
Льготников обяжут платить за коммуналку: что предлагает правительство Фото: Льготники будут платить за коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона об оплате льготниками жилищно-коммунальных услуг. Платежи будут обязательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусмотрено предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, предлагается определить, что "льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг".

В то же время, условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг за счет льгот будут определяться в порядке, установленном Кабинетом министров.

Проект закона

Напомним, в 2024 году Министерство социальной политики Украины разработало проект закона о лишении льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности.

По данным министерства, в 2024 году планировалось потратить около 17,2 млрд гривен на предоставление льгот и почти 30,3 млрд гривен - на предоставление субсидий.

По сообщению Пенсионного фонда Украины, на 1 августа 2024 года общая сумма долга граждан, которым предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляла 732,9 млн гривен.

В Министерстве социальной политики ожидают, что количество получателей субсидий и льгот уменьшится в 2025 году. Это произойдет благодаря мерам по повышению адресности и совершенствованию системы жилищных субсидий путем уточнения критериев оценки финансово-имущественного положения, прекращения выплат лицам, находящимся за рубежом или проживающим на временно оккупированных территориях, обеспечения механизма проведения ежемесячной верификации выплат и тому подобное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коммунальные платежи
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах