У Пенсійному фонді попереджають, що у деяких випадках додатковий дохід може вплинути на право отримувати державну знижку.

Варто зазначити, що для окремих категорій громадян пільги призначають з урахуванням доходів сім'ї.

У 2026 році середньомісячний сукупний дохід на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4660 гривень.

Тому якщо пільговик отримує гроші за оренду квартири, цей дохід може вплинути на розрахунок.

Якщо після його врахування встановлений поріг буде перевищено, людина може втратити право на пільгу.

Водночас для категорій, яким знижку на комунальні послуги надають незалежно від доходів, сама здача квартири в оренду не є автоматичною підставою для скасування пільги.

Якщо через додаткові доходи людина більше не відповідає умовам отримання пільги, вона може звернутися до ПФУ для оформлення житлової субсидії.

Що важливо розуміти, ПФУ окремо не називає орендну плату серед перелічених видів доходів, які враховуються під час розрахунку пільги.

Саме тому стверджувати, що будь-який дохід від оренди автоматично позбавляє знижки, некоректно.

Підстави для перевірки права на пільгу залежать насамперед від категорії отримувача та місця фактичного проживання.