Придбання пральної машини, холодильника, телевізора або проведення ремонту не завжди означає втрату житлової субсидії. Однак деякі великі покупки та витрати можуть вплинути на допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Важливо враховувати не лише вартість покупки, а й те, чи перевищує вона встановлений законодавством поріг.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, субсидію можуть не призначити, якщо хтось із членів домогосподарства або членів їхніх сімей протягом 12 місяців перед зверненням здійснив покупку на суму, що перевищує 100 тисяч гривень.

Це обмеження стосується, зокрема, придбання:

побутової техніки та інших товарів довгострокового вжитку;

будівельних матеріалів;

нерухомості та земельних ділянок;

транспортних засобів.

Також підставою для відмови може стати одноразова оплата робіт або послуг на суму понад 100 тисяч гривень. Виняток становлять медичні, освітні та житлово-комунальні послуги в межах установлених соціальних нормативів.

Чи потрібно повідомляти про такі витрати, якщо субсидію вже призначили?

Так. Отримувач субсидії зобов'язаний протягом 30 календарних днів повідомити Пенсійний фонд про здійснення одноразової покупки на суму понад 100 тисяч гривень. Це стосується також оплати робіт або послуг, яка перевищує встановлений поріг.

Отже, придбання звичайної побутової техніки або проведення ремонту не означає автоматичної втрати субсидії. Вирішальне значення має вартість операції. Якщо вона перевищує 100 тисяч гривень, це може стати підставою для припинення виплат або відмови в призначенні допомоги.