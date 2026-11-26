В Пенсионном фонде предупреждают, что в некоторых случаях дополнительный доход может повлиять на право получать государственную скидку.

Следует отметить, что для отдельных категорий граждан льготы назначаются с учетом доходов семьи.

В 2026 году среднемесячный совокупный доход на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4660 гривен.

Поэтому, если льготник получает деньги за аренду квартиры, этот доход может повлиять на расчет.

Если после его учета установленный порог будет превышен, человек может лишиться права на льготу.

В то же время для категорий граждан, которым скидка на коммунальные услуги предоставляется независимо от доходов, сама сдача квартиры в аренду не является автоматическим основанием для отмены льготы.

Если из-за дополнительных доходов человек больше не соответствует условиям получения льготы, он может обратиться в ПФУ для оформления жилищной субсидии.

Важно понимать, что ПФУ не указывает арендную плату среди перечисленных видов доходов, учитываемых при расчете льготы.

Именно поэтому утверждать, что любой доход от аренды автоматически лишает человека скидки, некорректно.

Основания для проверки права на льготу зависят прежде всего от категории получателя и места его фактического проживания.