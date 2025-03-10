Пільгові ціни на газ виробникам тепла для населення хочуть продовжити ще на рік

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу передбачені особливі умови постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам лише до 30 квітня 2025 року.

"Однак, виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України в міжопалювальний період 2025 року, визначення чітких передумов для підготовки до нового опалювального періоду 2025/2026 років та безперебійного надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям в опалювальний період 2025/2026 років, виникла необхідність продовжити постачання природного газу виробникам теплової енергії на умовах дії Положення до 31 березня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2022 року Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу, зобов'язавши "Нафтогаз" продавати газ виробникам тепла та гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

Дія цієї постанови постійно продовжується.

Водночас тариф для виробництва тепла та постачання гарячої води для бюджетних установ становить 16 390 гривень із ПДВ за тисячу кубометрів газу.