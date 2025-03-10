Льготные цены на газ производителям тепла для населения хотят продлить еще на год

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Положением о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа предусмотрены особые условия поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям только до 30 апреля 2025 года.

"Однако, исходя из необходимости продолжения предоставления услуг по поставке горячей воды в населенных пунктах Украины в межотопительный период 2025 года, определения четких предпосылок для подготовки к новому отопительному периоду 2025/2026 годов и бесперебойного предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды теплоснабжающим и теплогенерирующим организациям в отопительный период 2025/2026 годов, возникла необходимость продолжить поставки природного газа производителям тепловой энергии на условиях действия Положения до 31 марта 2026 года", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2022 года Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа, обязав "Нафтогаз" продавать газ производителям тепла и горячей воды по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

Действие этого постановления постоянно продолжается.

В то же время тариф для производства тепла и снабжения горячей воды для бюджетных учреждений составляет 16 390 гривен с НДС за тысячу кубометров газа.