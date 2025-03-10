Газ в Україні подешевшав після тримісячного зростання цін

Фактична ціна реалізації газу в Україні в лютому 2025 року зросла на 0,2% до 16 307 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Таким чином, газ подешевшав після зростання цін три місяці поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки .

Однак газ коштує дорожче, ніж лютому минулого року (12 180 гривень).

Ціни в Європі

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 450 доларів за тисячу кубометрів (18,7 тисяч гривень).

Вартість газу в Європі впала з початку року на 35%.

Прогноз ціни

НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку будуть повільно знижуватися, незважаючи на очікуване зростання промислового попиту, насамперед завдяки нарощуванню поставок СПГ. Останнє пов'язано з тим, що глобальні потужності з виробництва СПГ значно збільшуються, а його роль стає більш помітною в Європі завдяки розвитку СПГ-інфраструктури.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2024 року впали на 15,4% до 393,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ очікує, що 2025 року ціни зростуть на 2,7% до 404,7 долара за тисячу кубометрів, 2026 року впадуть на 4,9% до 384,7 долара, 2027 року впадуть на 12,5% до 336,5 долара.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. Тарифи зростуть, щойно "дозволять умови". У післявоєнний період тарифи теж зростатимуть.