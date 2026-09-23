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Пільгові кредити для "оборонки" зростуть у 5 разів: рішення Кабміну

20:44 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Пільгові кредити для "оборонки" зростуть у 5 разів: рішення Кабміну Фото: Сергій Корецький (facebook.com_zelenskyy.official)
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Кабмін у 5 разів збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств - зі 100 млн до 500 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, розширена програма підтримки оборонно-промислового комплексу дозволить вітчизняним виробникам суттєво наростити випуск зброї та військової техніки.

Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн гривень на поповнення оборотного капіталу. Пільгові ставки за такими позиками становитимуть від 5% до 10% річних залежно від розміру суми.

Інвестиції та механізм фінансування

Окремо уряд передбачив інвестиційні кредити, які необхідні для розбудови та модернізації виробничих потужностей. Їх оборонні підприємства зможуть отримувати під 5% річних.

"Мета - масштабувати виробництво і наростити випуск української зброї для фронту", - наголосив Корецький.

Програма працюватиме через Національну установу розвитку. Для її реалізації залучать кошти, які вже закладені в державному бюджеті.

Нагадаємо, до онлайн-магазину зброї DOT-Chain Defence, який розвиває Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони, вже долучилися понад 500 підрозділів Сил оборони. Військові можуть самостійно обирати та замовляти необхідні засоби відповідно до потреб на фронті.

Крім того, CBS News повідомило, що Міноборони України та США працюють над угодою, яка має дозволити розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій на американській території.

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