Пільгова поставка газу виробникам електрики - основна проблема "Нафтогазу", - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

Він розповів, що через масовані атаки по об’єктам газовидобутку та внаслідок виходу з опалювального сезону із історично низькими обсягами активного газу (менше 1 млрд. м3) утворилася проблема щодо накопичення газу до початку наступного опалювального сезону.

"Дефіцит газу в 2025р. за оптимістичним прогнозом складе 3,3–3,9 млрд кубометрів, в грошах це 1,9–$2,2 млрд доларів. Таке додаткове фінансове навантаження НАК "Нафтогаз України" через необхідність імпортувати вказаний обсяг до кінця року, щоб забезпечити газом населення та підприємства теплокомуненерго Компанія, на моє переконання, самостійно не потягне", - написав Омельченко.

Він додав, що цей прогноз не враховує різкого скорочення видобутку власного газу внаслідок російських атак, який після останніх атак залишається на 25% нижчим відносно рівня у січні 2025 р. З урахуванням руйнувань і скорочення видобутку загальний дефіцит може зрости до 7,3-7,9 млрд м3., що за прогнозами коштуватиме 4,1-4,5 млрд доларів.

"Основна проблема Компанії – поставка пільгового газу для виробників електроенергії на газових установках. Так, у 2025 р. вона планує витратити 3,0 – 3,4 млрд м3 газу на субсидіювання газової генерації, у тому числі так званої "розподіленої газової генерації", яка виробляє електроенергію, спалюючи природний газ", - пояснив Омельченко.

За словами експерта, "Нафтогаз" змушений продавати ці обсяги газу по 8 750 - 13 750 грн за тисячу м3 (без ПДВ) при комерційній ціні в 16 600 грн за тисячу м3 (без ПДВ).

Зокрема, у поточному році НАК "Нафтогаз України" втратить 16-18 млрд грн на субсидіювання виробників електроенергії з природного газу. Цих грошей вистачило би на імпорт 0,7-0,8 млрд м3 газу.

"Вважаю, що у даній ситуації до процесу імпорту та заповнення ПСГ мають долучатися українські та європейські трейдери й великі споживачі газу. Для цього необхідно якомога скоріше переходити на європейську модель газового лібералізованого ринку із забезпеченням market coupling", - підсумував Омельченко.

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявив, що розвиток внутрішнього ринку газу та стабільні правила гри є ключовими факторами для нарощування видобутку та зміцнення енергетичної безпеки України.