Льготная поставка газа производителям электричества - основная проблема "Нафтогаза", - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

Он рассказал, что из-за массированных атак по объектам газодобычи и в результате выхода из отопительного сезона с исторически низкими объемами активного газа (менее 1 млрд. м3) образовалась проблема по накоплению газа к началу следующего отопительного сезона.

"Дефицит газа в 2025г. по оптимистическому прогнозу составит 3,3-3,9 млрд кубометров, в деньгах это 1,9-$2,2 млрд долларов. Такая дополнительная финансовая нагрузка НАК "Нафтогаз Украины" из-за необходимости импортировать указанный объем до конца года, чтобы обеспечить газом население и предприятия теплокоммунэнерго Компания, по моему убеждению, самостоятельно не потянет", - написал Омельченко.

Он добавил, что этот прогноз не учитывает резкого сокращения добычи собственного газа в результате российских атак, который после последних атак остается на 25% ниже относительно уровня в январе 2025 г. С учетом разрушений и сокращения добычи общий дефицит может вырасти до 7,3-7,9 млрд м3, что по прогнозам будет стоить 4,1-4,5 млрд долларов.

"Основная проблема Компании - поставка льготного газа для производителей электроэнергии на газовых установках. Так, в 2025 г. она планирует потратить 3,0 - 3,4 млрд м3 газа на субсидирование газовой генерации, в том числе так называемой "распределенной газовой генерации", которая производит электроэнергию, сжигая природный газ", - пояснил Омельченко.

По словам эксперта, "Нафтогаз" вынужден продавать эти объемы газа по 8 750 - 13 750 грн за тысячу м3 (без НДС) при коммерческой цене в 16 600 грн за тысячу м3 (без НДС).

В частности, в текущем году НАК "Нафтогаз Украины" потеряет 16-18 млрд грн на субсидирование производителей электроэнергии из природного газа. Этих денег хватило бы на импорт 0,7-0,8 млрд м3 газа.

"Считаю, что в данной ситуации к процессу импорта и заполнения ПХГ должны участвовать украинские и европейские трейдеры и крупные потребители газа. Для этого необходимо как можно скорее переходить на европейскую модель газового либерализованного рынка с обеспечением market coupling", - подытожил Омельченко.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявил, что развитие внутреннего рынка газа и стабильные правила игры являются ключевыми факторами для наращивания добычи и укрепления энергетической безопасности Украины.