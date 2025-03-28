Пільги для військовополонених українців та їхніх родин: яку допомогу та як можна отримати

Військовослужбовці, які повернулися з російського полону або досі перебувають у ньому, мають право на комплексну державну підтримку. Українське законодавство забезпечує таким особам соціальні гарантії та пільги.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Правовий статус та соціальний захист військовополонених та членів їхніх сімей регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України". Пільги, передбачені цим законом, включають:
Крім того, за військовослужбовцями, захопленими в полон, зберігається виплата грошового забезпечення. Якщо військовий не залишив письмового розпорядження щодо його виплати конкретним особам, виплата здійснюється подружжю, законним представникам дітей або батькам.
Законодавство України також передбачає пільги для військовополонених, які є військовослужбовцями або ветеранами війни, згідно з іншими законами, такими як "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про статус ветеранів війни".
Щоб отримати зазначені пільги, необхідно оформити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи через збройну агресію проти України. Для цього військовослужбовець або його представник має подати заяву до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви слід додати:
Після розгляду наданих матеріалів Спеціальною комісією, приймається рішення про надання відповідного статусу. Дані вносяться у Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
З детальною процедурою та зразком заяви можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
Раніше РБК-Україна розповідало, в яких умовах Україна утримує військовополонених росіян. Вони поділилися, як їх годують та які умови для життя у них на території нашої країни. Росіяни розповідають про це на відео, записаному перед обміном полоненими.
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