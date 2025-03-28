Пільги для військовополонених українців та їхніх родин: яку допомогу та як можна отримати

Правовий статус та соціальний захист військовополонених та членів їхніх сімей регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України". Пільги, передбачені цим законом, включають:

одноразову та щорічну державну грошову допомогу, яка також може надаватися членам сім’ї під час перебування в полоні;

медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу;

соціальну та професійну адаптацію;

пільгове санаторно-курортне лікування або компенсацію вартості такого лікування;

першочергове забезпечення житлом із фондів тимчасового проживання;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні та ще шість місяців після звільнення;

можливість отримати ваучер для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на період полону і шести місяців після звільнення, з можливістю реструктуризації боргів;

цільову підтримку для здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Крім того, за військовослужбовцями, захопленими в полон, зберігається виплата грошового забезпечення. Якщо військовий не залишив письмового розпорядження щодо його виплати конкретним особам, виплата здійснюється подружжю, законним представникам дітей або батькам.

Законодавство України також передбачає пільги для військовополонених, які є військовослужбовцями або ветеранами війни, згідно з іншими законами, такими як "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про статус ветеранів війни".

Як оформити статус та отримати допомогу

Щоб отримати зазначені пільги, необхідно оформити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи через збройну агресію проти України. Для цього військовослужбовець або його представник має подати заяву до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви слід додати:​

довідку про перебування в місцях несвободи із зазначенням строку або документ про участь у добровольчому формуванні;

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);

повідомлення органів Сил безпеки та оборони стосовно особи.​

Після розгляду наданих матеріалів Спеціальною комісією, приймається рішення про надання відповідного статусу. Дані вносяться у Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. ​

З детальною процедурою та зразком заяви можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.