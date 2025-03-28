Льготы для военнопленных украинцев и их семей: какую помощь и как можно получить

Военнослужащие, которые вернулись из российского плена или до сих пор находятся в нем, имеют право на комплексную государственную поддержку. Украинское законодательство обеспечивает таким лицам социальные гарантии и льготы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Правовой статус и социальная защита военнопленных и членов их семей регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины". Льготы, предусмотренные этим законом, включают:
Кроме того, за военнослужащими, захваченными в плен, сохраняется выплата денежного обеспечения. Если военный не оставил письменного распоряжения о его выплате конкретным лицам, выплата осуществляется супругам, законным представителям детей или родителям.
Законодательство Украины также предусматривает льготы для военнопленных, которые являются военнослужащими или ветеранами войны, согласно другим законам, таким как "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О статусе ветеранов войны".
Чтобы получить указанные льготы, необходимо оформить официальный статус лица, лишенного личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Для этого военнослужащий или его представитель должен подать заявление в Министерство развития общин и территорий Украины. К заявлению следует приложить.
После рассмотрения предоставленных материалов Специальной комиссией, принимается решение о предоставлении соответствующего статуса. Данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
С подробной процедурой и образцом заявления можно ознакомиться на официальном сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких условиях Украина удерживает военнопленных россиян. Они поделились, как их кормят и какие условия для жизни у них на территории нашей страны. Россияне рассказывают об этом на видео, записанным перед обменом пленными.
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