Пільги учасникам бойових дій: які є види, переваги та знижки

Люди, які є учасниками бойових дій, мають право на низку пільг. Зокрема, на безкоштовні ліки, безоплатний проїзд у транспорті, знижку на комунальні послуги та інші переваги.
Які переваги мають ветерани зі статусом УБД, - в матеріалі РБК-Україна.
Охорона здоров'я
Учасники бойових дій мають право на:
безкоштовні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;
безкоштовне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;
першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
продовження користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи;
пріоритетне обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;
щорічне медичне обстеження і диспансеризація за участі необхідних спеціалістів.
Житло та комунальні послуги
У житловій сфері ветеранам надається:
знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім'ю);
75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання;
75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;
першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;
першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств та придбання матеріалів для будівництва;
пільги на стаціонарний зв'язок: зокрема, знижка 20% на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату.
Транспорт
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення.
Пільги стосуються і інших перевезень. Так, ветеранам доступний безкоштовний проїзд один раз на два роки усіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік зі знижкою 50%.
Робота
В роботі пільги надають учасникам бойових дій додаткову відпустку, передбачають допомогу при непрацездатності, крім того, статус УБД вливає на пріорітет при скороченні. Відповідно, ветерани мають право на:
гнучкий графік щорічної відпустки та додаткову відпустку 14 днів на рік із збереженням заробітної плати;
допомогу по тимчасовій непрацездатності незалежно від стажу в розмірі 100% середньої заробітної плати;
перевагу у залишенні на роботі в разі скорочення працівників та працевлаштування при ліквідації підприємства чи установи.
Інші соціальні пільги
До інших пільг учасникам бойових дій відносяться:
одержання щороку до Дня Незалежності разової грошової виплати в розмірі, встановленому КМУ;
підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;
пріоритетне обслуговування у сфері побуду, харчування та транспорту;
відшкодування витрат на догляд в разі неможливості обслуговування у закладах соціального захисту;
звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.