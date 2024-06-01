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Пільги учасникам бойових дій: які є види, переваги та знижки

Фото: українцям розповіли, які пільги мають учасники бойових дій (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Люди, які є учасниками бойових дій, мають право на низку пільг. Зокрема, на безкоштовні ліки, безоплатний проїзд у транспорті, знижку на комунальні послуги та інші переваги.

Які переваги мають ветерани зі статусом УБД, - в матеріалі РБК-Україна.

Охорона здоров'я

Учасники бойових дій мають право на:

  • безкоштовні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;
  • безкоштовне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;
  • першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
  • продовження користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи;
  • пріоритетне обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;
  • щорічне медичне обстеження і диспансеризація за участі необхідних спеціалістів.

Житло та комунальні послуги

У житловій сфері ветеранам надається:

  • знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім'ю);
  • 75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання;
  • 75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;
  • першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;
  • першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств та придбання матеріалів для будівництва;
  • пільги на стаціонарний зв'язок: зокрема, знижка 20% на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату.

Транспорт

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення.

Пільги стосуються і інших перевезень. Так, ветеранам доступний безкоштовний проїзд один раз на два роки усіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік зі знижкою 50%.

Робота

В роботі пільги надають учасникам бойових дій додаткову відпустку, передбачають допомогу при непрацездатності, крім того, статус УБД вливає на пріорітет при скороченні. Відповідно, ветерани мають право на:

  • гнучкий графік щорічної відпустки та додаткову відпустку 14 днів на рік із збереженням заробітної плати;
  • допомогу по тимчасовій непрацездатності незалежно від стажу в розмірі 100% середньої заробітної плати;
  • перевагу у залишенні на роботі в разі скорочення працівників та працевлаштування при ліквідації підприємства чи установи.

Інші соціальні пільги

До інших пільг учасникам бойових дій відносяться:

  • одержання щороку до Дня Незалежності разової грошової виплати в розмірі, встановленому КМУ;
  • підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;
  • пріоритетне обслуговування у сфері побуду, харчування та транспорту;
  • відшкодування витрат на догляд в разі неможливості обслуговування у закладах соціального захисту;
  • звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, які є види пенсій військовослужбовцям та як вони нараховуються.

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Під час підготовки матеріалу використовувались дані з веб-сайту соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

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