Льготы участникам боевых действий: какие есть виды, преимущества и скидки

Люди, являющиеся участниками боевых действий, имеют право на ряд льгот. В частности, на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в транспорте, скидку на коммунальные услуги и другие преимущества.
Какие преимущества имеют ветераны со статусом УБД, - в материале РБК-Украина.
Здравоохранение
Участники боевых действий имеют право на:
бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;
бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;
приоритетное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;
ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.
Жилье и коммунальные услуги
В жилищной сфере ветеранам предоставляется:
скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);
75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления;
75% скидка на топливо для зданий без центрального отопления;
первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
первоочередное право на вступление в жилые и гаражные кооперативы, садоводческие сообщества и приобретение материалов для строительства;
льготы на стационарную связь: в частности, скидка 20% на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату.
Транспорт
Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд всеми видам городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения.
Льготы касаются и других перевозок. Так, ветеранам доступен бесплатный проезд один раз в два года по всем видам междугороднего транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%.
Работа
В работе льготы предоставляют участникам боевых действий дополнительный отпуск, предусматривается пособие при нетрудоспособности, кроме того, статус УБД влияет на приоритет при сокращении. Соответственно, ветераны имеют право на:
гибкий график ежегодного отпуска и дополнительный отпуск 14 дней в год с сохранением заработной платы;
пособие по временной нетрудоспособности независимо от стажа в размере 100% средней заработной платы;
преимущество в оставлении на работе при сокращении работников и трудоустройстве при ликвидации предприятия или учреждения.
Другие социальные льготы
К другим льготам участникам боевых действий относятся:
получение ежегодно ко Дню Независимости разовой денежной выплаты в размере, установленном КМУ;
повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц;
приоритетное обслуживание в сфере построения, питания и транспорта;
возмещение расходов по уходу в случае невозможности обслуживания в учреждениях социальной защиты;
освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.