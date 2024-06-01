Льготы участникам боевых действий: какие есть виды, преимущества и скидки

Здравоохранение

Участники боевых действий имеют право на:

бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;

бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;

приоритетное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.

Жилье и коммунальные услуги

В жилищной сфере ветеранам предоставляется:

скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);

75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления;

75% скидка на топливо для зданий без центрального отопления;

первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

первоочередное право на вступление в жилые и гаражные кооперативы, садоводческие сообщества и приобретение материалов для строительства;

льготы на стационарную связь: в частности, скидка 20% на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату.

Транспорт

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд всеми видам городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения.

Льготы касаются и других перевозок. Так, ветеранам доступен бесплатный проезд один раз в два года по всем видам междугороднего транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%.

Работа

В работе льготы предоставляют участникам боевых действий дополнительный отпуск, предусматривается пособие при нетрудоспособности, кроме того, статус УБД влияет на приоритет при сокращении. Соответственно, ветераны имеют право на:

гибкий график ежегодного отпуска и дополнительный отпуск 14 дней в год с сохранением заработной платы;

пособие по временной нетрудоспособности независимо от стажа в размере 100% средней заработной платы;

преимущество в оставлении на работе при сокращении работников и трудоустройстве при ликвидации предприятия или учреждения.

Другие социальные льготы

К другим льготам участникам боевых действий относятся: