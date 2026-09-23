Пільги та 100% виплат: що гарантує держава родинам зниклих безвісти військових у 2026 році

Якщо військовослужбовець зник безвісти за особливих обставин, його родина не повинна чекати завершення розшуку, щоб отримати передбачені законом гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Міністерства оборони України .

Коли людина отримує статус зниклої безвісти

Правовий статус зниклої безвісти за особливих обставин регулює Закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин". Він визначає порядок набуття та припинення такого статусу, розшуку людей, ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (ЄРОЗБ), а також права самих зниклих та їхніх родин.

Статус поширюється, зокрема, на людей, які зникли через збройний конфлікт, воєнні дії або тимчасову окупацію території України.

Правовий статус виникає з моменту внесення відомостей про людину до реєстру. Водночас особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин уже з моменту подання заяви про її зникнення. Чекати певний строк, звертатися до суду або підтверджувати факт полону чи загибелі для цього не потрібно.

Заяву про розшук можуть подати родичі, представники військової частини, державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання або будь-яка інша людина, якій стало відомо про зникнення.

Який документ підтверджує статус

Основним документом є витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Він потрібен, зокрема, для:

отримання інформації про перебіг розшуку;

оформлення соціальних виплат;

призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

оформлення відстрочки від мобілізації;

встановлення опіки над майном зниклого;

отримання безоплатної правничої допомоги.

Витяг надають безкоштовно протягом 10 робочих днів. Якщо потрібна додаткова перевірка інформації, строк може становити до 30 календарних днів.

Із 2024 року послугу цифровізовано: запит можна подати через Єдине вікно для громадян, підписавши його електронним підписом. Із серпня 2025 року процедура подання запиту на витяг також передбачає можливість відстежувати статус його розгляду.

Важливо не плутати витяг із ЄРОЗБ зі сповіщенням ТЦК про зникнення військовослужбовця або витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це різні документи, і для оформлення соціальних виплат потрібен саме витяг із ЄРОЗБ.

Які гарантії має родина

Набуття статусу зниклого безвісти не припиняє соціального та правового захисту військовослужбовця і його сім'ї.

За військовим зберігаються статус, грошове забезпечення та належні йому гарантії. Родина отримує доступ до передбачених законом прав після внесення відомостей до ЄРОЗБ, а не після завершення розшуку чи встановлення долі людини.

Зокрема, йдеться про:

право отримувати інформацію про долю зниклого;

захист його майна;

отримання частини грошового забезпечення;

інші соціальні виплати та пільги.

До близьких родичів та членів сім'ї належать чоловік або дружина, батьки, діти, брати, сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі та усиновлені, опікуни та піклувальники, а також люди, які спільно проживають зі зниклим, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, зокрема ті, хто не перебуває у шлюбі.

Хто може отримувати інформацію про зниклого

Близькі родичі мають право отримувати достовірні відомості про місцеперебування людини, перебіг і результати розшуку, обставини загибелі чи смерті, якщо їх встановлено, а також місце поховання.

Органи, які здійснюють облік або розшук, повинні інформувати родину про вжиті заходи та їхні результати. Водночас окремі відомості можуть не розголошуватися, якщо це може зашкодити розшуку, кримінальному провадженню або безпеці самої зниклої людини.

Що відбувається з майном

Статус зниклого безвісти не припиняє цивільної правоздатності людини і не означає, що її майно переходить у власність родичів.

Після внесення відомостей до Реєстру над майном може бути встановлена опіка. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса.

Опікун може управляти майном в інтересах зниклого, забезпечувати його збереження, виконувати за його рахунок зобов'язання та захищати майнові права. Водночас опікун не стає власником майна і не може використовувати його у власних інтересах.

Коли припиняється розшук

Розшук припиняють після встановлення місцеперебування людини, її повернення з полону, офіційної ідентифікації тіла або встановлення місця поховання.

Відповідну інформацію мають внести до Реєстру не пізніше трьох днів після встановлення обставин. Близьких родичів і заявника також повідомляють про припинення розшуку.

Які виплати може отримувати родина

Право членів сім'ї на частину грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти за особливих обставин, гарантує Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Порядок виплат визначає постанова Кабінету Міністрів №884.

До членів сім'ї, яким виплачується грошове забезпечення, належать дружина або чоловік, законний представник малолітніх чи неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники, а також батьки військовослужбовця. Водночас закон встановлює окремі винятки.

Особисте розпорядження військовослужбовця

Із лютого 2025 року військовослужбовець може самостійно визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісти. Це можуть бути будь-які люди, незалежно від родинних зв'язків.

Для цього потрібно:

написати розпорядження у довільній письмовій формі та вказати отримувачів і частку кожного;

засвідчити підпис у командира військової частини або в нотаріуса;

передати оригінал командиру для зберігання в особовій справі.

Розпорядження можна у будь-який момент скасувати або змінити. Нове автоматично скасовує попереднє.

Якщо особистого розпорядження немає

За військовослужбовцем, який потрапив у полон або зник безвісти, у повному обсязі зберігається поточне грошове забезпечення - посадовий оклад, надбавки та премії за останньою посадою. Додатково щомісяця нараховується винагорода у розмірі 100 000 гривень.

Таким чином, мінімальна сукупна сума становить від 120 000 гривень на місяць. Фактичний розмір залежить від посади та підлягає індексації.

За відсутності особистого розпорядження родина гарантовано отримує щомісяця не менш як 50% грошового забезпечення військовослужбовця, а решта накопичується на його рахунку.

Які ще виплати передбачені

Окрім грошового забезпечення, родина може претендувати на інші виплати.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Її призначають непрацездатним членам сім'ї зниклого військовослужбовця незалежно від тривалості страхового стажу. Підставою є витяг із ЄРОЗБ.

Пенсію призначають через місяць після внесення відомостей до Реєстру. Для дітей не потрібно підтверджувати факт перебування на утриманні, а для інших членів сім'ї необхідно підтвердити втрату джерела засобів до існування.

Щорічна матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань. Її розмір розраховується від частки місячного грошового забезпечення, яка належить отримувачу.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі. Її призначають, якщо статус зниклого безвісти згодом змінюється на офіційно встановлений факт загибелі, зокрема за рішенням суду про оголошення людини померлою.

Отримання цих виплат не залежить від завершення розшуку: значну частину прав родина може реалізувати вже після внесення інформації про зниклого до Єдиного реєстру.

Куди звертатися родині

Заяву про розшук і внесення інформації до ЄРОЗБ подають до територіального органу Національної поліції.

Витяг із Реєстру можна отримати через Єдине вікно для громадян онлайн або особисто. Для встановлення опіки над майном потрібно звернутися до нотаріуса.

Заяву на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України рекомендують подавати через ТЦК та СП за місцем проживання членів сім'ї.