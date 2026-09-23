Льготы и 100% выплат: что гарантирует государство семьям пропавших без вести военных в 2026 году

Если военнослужащий пропал без вести при особых обстоятельствах, его семья не должна ждать завершения розыска, чтобы получить предусмотренные законом гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение Министерства обороны Украины .

Когда человек получает статус пропавшего без вести

Правовой статус пропавшей без вести при особых обстоятельствах регулирует Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". Он определяет порядок приобретения и прекращения такого статуса, розыска людей, ведения Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (ЕРОЗБ), а также права пропавших и их семей.

Статус распространяется, в частности, на людей, пропавших из-за вооруженного конфликта, военных действий или временной оккупации территории Украины.

Правовой статус возникает с момента внесения сведений о человеке в реестр. В то же время лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах уже с момента подачи заявления о его исчезновении. Ждать определенный срок, обращаться в суд или подтверждать факт плена или гибели для этого не нужно.

Заявление о розыске могут подать родственники, представители воинской части, государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения или любой другой человек, которому стало известно об исчезновении.

Какой документ подтверждает статус

Основным документом является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Он нужен, в частности, для:

получение информации о ходе розыска;

оформление социальных выплат;

назначение пенсии в связи с утратой кормильца;

оформление отсрочки от мобилизации;

установление опеки над имуществом пропавшего;

получение безвозмездной юридической помощи.

Выдержку предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней. Если требуется дополнительная проверка информации, срок может составлять до 30 календарных дней.

С 2024 года услуга цифровизирована: запрос можно подать через Единое окно для граждан, подписав его электронной подписью. С августа 2025 года процедура подачи запроса на выписку также предусматривает возможность отслеживать статус его рассмотрения.

Важно не путать выписку из ЕРОЗБ с извещением ТЦК об исчезновении военнослужащего или выпиской из Единого реестра досудебных расследований. Это разные документы, и для оформления социальных выплат требуется именно выписка из ЕРОЗБ.

Какие гарантии имеет семья

Обретение статуса пропавшего без вести не прекращает социальной и правовой защиты военнослужащего и его семьи.

За военным сохраняются статус, денежное обеспечение и причитающиеся ему гарантии. Семья получает доступ к предусмотренным законом правам после внесения сведений в ЕРОЗБ, а не после завершения розыска или установления судьбы человека.

В частности, речь идет о:

право получать информацию о судьбе пропавшего;

защита его имущества;

получение части денежного обеспечения;

другие социальные выплаты и льготы.

К близким родственникам и членам семьи относятся супруги, родители, дети, братья, сестры, дед, баба, внуки, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, а также люди, совместно проживающие с пропавшим, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и имеющие взаимные права.

Кто может получать информацию о пропавшем

Близкие родственники имеют право получать достоверные сведения о местонахождении человека, ходе и результатах розыска, обстоятельства гибели или смерти, если они установлены, а также месте захоронения.

Органы, осуществляющие учет или розыск, должны информировать семью о принятых мерах и их результатах. В то же время, отдельные сведения могут не разглашаться, если это может повредить розыску, уголовному производству или безопасности самого пропавшего человека.

Что происходит с имуществом

Статус пропавшего без вести не прекращает гражданскую правоспособность человека и не означает, что его имущество переходит в собственность родственников.

После внесения сведений в Реестр над имуществом может быть установлена опека. Для этого нужно обратиться к нотариусу.

Опекун может управлять имуществом в интересах пропавшего, обеспечивать его сохранность, выполнять за его счет обязательства и защищать имущественные права. В то же время, опекун не становится собственником имущества и не может использовать его в собственных интересах.

Когда прекращается розыск

Розыск прекращают после установления местопребывания человека, его возвращения из плена, официальной идентификации тела или установления места захоронения.

Соответствующую информацию должны внести в Реестр не позже трех дней после установления обстоятельств. Близкие родственники и заявители также сообщают о прекращении розыска.

Какие выплаты может получать семья

Право членов семьи на часть денежного обеспечения военнослужащего, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, гарантирует Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Порядок выплат определяется постановлением Кабинета Министров №884.

К членам семьи, которым выплачивается денежное обеспечение, относятся супруга или супруг, законный представитель малолетних или несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства или их законные представители, а также родители военнослужащего. В то же время закон устанавливает отдельные исключения.

Личное распоряжение военнослужащего

С февраля 2025 года военнослужащий может самостоятельно определить, кому и в каких долях будет выплачиваться его денежное довольствие в случае плена или пропажи без вести. Это могут быть любые люди независимо от родственных связей.

Для этого нужно:

написать распоряжение в произвольной письменной форме и указать получателей и долю каждого;

удостоверить подпись у командира воинской части или у нотариуса;

передать оригинал командиру для хранения по личному делу.

Распоряжение можно отменить или изменить в любой момент. Новое автоматически отменяет предыдущее.

Если личного распоряжения нет

За военнослужащим, попавшим в плен или пропавшим без вести, в полном объеме сохраняется текущее денежное довольствие - должностной оклад, надбавки и премии по последней должности. Дополнительно ежемесячно начисляется вознаграждение в размере 100000 гривен.

Таким образом, минимальная совокупная сумма составляет от 120 000 гривен в месяц. Фактический размер зависит от должности и подлежит индексации.

При отсутствии личного распоряжения семья гарантированно получает ежемесячно не менее 50% денежного довольствия военнослужащего, а остальное накапливается на его счету.

Какие еще выплаты предусмотрены

Кроме денежного довольствия, семья может претендовать на другие выплаты.

Пенсия в связи с утратой кормильца. Ее назначают нетрудоспособным членам семьи пропавшего военнослужащего независимо от продолжительности страхового стажа. Основанием является выписка из ЕРОЗБ.

Пенсию назначают через месяц после внесения сведений в Реестр. Для детей не нужно подтверждать факт содержания на иждивении, а для других членов семьи необходимо подтвердить потерю источника средств к существованию.

Ежегодная материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов. Ее размер рассчитывается от доли месячного денежного довольствия, принадлежащего получателю.

Единовременная денежная помощь при гибели. Ее назначают, если статус пропавшего без вести впоследствии меняется на официально установленный факт гибели, в частности, по решению суда об объявлении человека умершим.

Получение этих выплат не зависит от завершения розыска: значительную часть прав семья может реализовать уже после внесения информации о пропавшем в Единый реестр.

Куда обращаться семье

Заявление о розыске и внесении информации в ЕРОЗБ подают в территориальный орган Национальной полиции.

Выписку из Реестра можно получить через Единое окно для граждан онлайн или лично. Для установления опеки над имуществом следует обратиться к нотариусу.

Заявление на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины рекомендуют подавать через ТЦК и СП по месту жительства членов семьи.