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Пільги на оплату комуналку: який розмір доходу сім’ї враховується

Фото: У ПФУ пояснили, який розмір доходу сім’ї враховується для призначення пільг на комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пільги на оплату комунальних послуг можуть отримати деякі українці. Вони надаються з врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України у Facebook.

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 гривень.

Як вираховується розмір податкової соціальної пільги

Це місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня звітного податкового року (3028 гривень), помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

У ПФУ додають, що перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, а також осіб, які мають право на такі пільги, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабінету міністрів України від 04.06.2015 №389).

Субсидія в Україні

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

У Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.

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