Льготы на оплату коммуналки: какой размер дохода семьи учитывается

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.

Как вычисляется размер налоговой социальной льготы

Это месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января отчетного налогового года (3028 гривен), умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

В ПФУ добавляют, что перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, а также лиц, имеющих право на такие льготы, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 04.06.2015 №389).

Субсидия в Украине

Напомним, субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

В Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.